Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Политика Кремль принял решение перенести парад Победы О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни. 1,8K

Экономика Путин объявил о мерах поддержки строительной отрасли Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли объявил о новых мерах поддержки строительного комплекса. 2

Общество Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно. 8

Общество Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 223

Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 9

Энергетика Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти 12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. 4

Футбол Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак» Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.

Экономика S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП США до 5,2% в 2020 году Аналитики агентства полагают, что меры социального дистанцирования негативно скажутся на потребительских расходах во втором квартале, а инвестиции предприятий окажутся под давлением из-за снижения спроса и производства.

Общество 65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области. 36