Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Газета Кемерова вчера в 14:13
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
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Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
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Шалимов об инстаграме: «Нормальные здесь не сидят. Я сейчас ненормальный!»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов описал свое отношение к инстаграму.
Sports.ru 14:48
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки строительной отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли объявил о новых мерах поддержки строительного комплекса.
Будущее России. Национальные проекты 11:17
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Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 13:24
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Власти Великобритании продлили карантин на три недели
В Великобритании карантинные меры продлены минимум на три недели.
Известия 12:41
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Шоу-бизнес
Джонни Депп завел аккаунт в инстаграме
Inc-news.ru 15:57
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Экономика
S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП США до 5,2% в 2020 году
Аналитики агентства полагают, что меры социального дистанцирования негативно скажутся на потребительских расходах во втором квартале, а инвестиции предприятий окажутся под давлением из-за снижения спроса и производства.
ПРАЙМ 11:48
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 04:37
Происшествия
В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи
Российская газета 05:11
Политика
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ТАСС 14:55
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Происшествия
На Брянск обрушился ураганный ветер
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Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области
За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области.
Время Н 04:44
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08