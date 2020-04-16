Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Глава Минэкономразвития призвал не делать банки крайними в проблемах

News.ru14:40

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМ08:57

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.comвчера в 16:22

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфаксвчера в 16:42

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВвчера в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUMвчера в 16:32

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новости05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
298
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
69
Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
19
Общество

Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
423
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
2,3K
Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
1
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
13
Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 08:25
Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa 05:50
2,5K
Хоккей

Чемпион мира хоккеист Андрей Марков завершил карьеру

РИА Новости 15:15
Здоровье

Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19

Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
31
Технологии

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
4
Игры

Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA

RuNews24.ru 03:38
13
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
387
Здоровье

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
27
Шоу-бизнес

Zivert рассказала, кто ее раскрутил

NewInform 06:08
Шоу-бизнес

Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике

Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Кино

Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»

Mockva.ru 14:59
12
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
424
Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14
1
Кино

Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Московский Комсомолец 13:54
12
Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
134
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Киберспорт

В Epic Games Store бесплатно раздают Just Cause 4 и Wheels of Aurelia

В магазине бесплатно можно забрать Just Cause 4 – приключенческий экшен от Avalanche Studios и Square Enix.
Cyber.sports.ru 15:20
2
Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
657
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
593
Культура

Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»

Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
8
Экономика

S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%

Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное