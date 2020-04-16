Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
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Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
Мединского исключили из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 08:25
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa 05:50
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Чемпион мира хоккеист Андрей Марков завершил карьеру
РИА Новости 15:15
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Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Игры
Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA
RuNews24.ru 03:38
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Здоровье
Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
Шоу-бизнес
Zivert рассказала, кто ее раскрутил
NewInform 06:08
Шоу-бизнес
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»
Mockva.ru 14:59
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка
38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14
Кино
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Just Cause 4 и Wheels of Aurelia
В магазине бесплатно можно забрать Just Cause 4 – приключенческий экшен от Avalanche Studios и Square Enix.
Cyber.sports.ru 15:20
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Культура
Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»
Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
Экономика
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23