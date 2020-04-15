Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Общество
Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:25
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Здоровье
В Оренбурге зафиксировали 157 случаев коронавируса
82 подтверждено федеральной лабораторией. За сутки обнаружили 23 случая заболевания.
Эхо Москвы в Оренбурге 06:13
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.
Интерфакс 13:51
Происшествия
В Москве задержали адвоката Абызова
В Москве задержали адвоката экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина, сообщил РБК адвокат Алексей Кирсанов.
РБК 14:40
Гаджеты
AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2
Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось.
3DNews 13:25
Кино
Тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего
Роберт Дауни-младший опубликовал в Сети первый тизер мини-сериала «Перри Мэйсон» телеканала HBO.
Фильм Про вчера в 03:18
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Здоровье
Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию
В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
Хоккей
Бывший тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
"Автомобилист" объявил о назначении канадца Билла Питерса главным тренером команды.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Общество
Карантин в Британии продлили на три недели
Власти Великобритании приняли решение продлить карантинные меры минимум на три недели, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выполняющий часть обязанностей премьера, пока Борис Джонсон отсутствует после выздоровления от кронавируса.
Взгляд.ру 12:37
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Экономика
Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 12:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Наука
Построена модель возникновения и распространения ступеней молнии
Ученые из Института прикладной физики РАН впервые смогли построить детальную модель возникновения не видимых невооруженным глазом ступеней и ветвлений молнии.
Индикатор 09:52
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей
Власти Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.
News.ru 13:29
Общество
В 13 населённых пунктах Ленобласти усилили контроль за самоизоляцией
В четверг, 16 апреля, в 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим санитарно-эпидемиологических мероприятий и соблюдения карантина.
Форпост Северо-Запад 13:09
Общество
Минобрнауки РФ допустило начало нового учебного года в онлайн-режиме
Осенью новый учебный год в российских вузах может начаться в дистанционном режиме, Минобрнауки не исключает такого варианта, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Наша версия 10:49
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Коронавирус в Калужской области: появились новые данные на 16 апреля
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло со 102 до 122.
Калужский перекресток 03:31