Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Политика
Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США
Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Игры
В мае на мобильных устройствах выйдет Atom RPG
Релиз Atom RPG на устройствах под управлением iOS и Android состоится в мае.
CyberSport.ru вчера в 03:35
Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия 13:08
Здоровье
Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Транспорт
Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский не видится с дочерью
Виталий Гогунский дважды женился на Ирине Маирко, но их союз все-таки распался в прошлом году. Дочь пары Милана осталась жить с мамой.
StarHit.ru вчера в 21:40
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
Власти Великобритании продлили карантин на три недели
В Великобритании карантинные меры продлены минимум на три недели.
Известия 12:41
Фигурное катание
Отменен ЧМ по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале окончательно отменен, такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).
Взгляд.ру 12:11
Общество
Вывозной рейс из Катманду в Москву состоится 20 апреля
Рейс № ABG9004 Катманду – Москва запланирован в 12.40 по местному времени 20 апреля 2020 года.
Газета.Ru 17:32
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Bimru.ru 10:55
Происшествия
Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным
Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Политика
Парад Победы 9 мая перенесут на новую дату
NashGorod.ru вчера в 13:58
Здоровье
В Приморье определены три очага заражения коронавирусом
В Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса.
Российская газета 00:11
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Экономика
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Пневмонии в Саратовской области утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08