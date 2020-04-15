Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

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Znak.com15 апреля в 16:22
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В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

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Общество

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Политика

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Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

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В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

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Экономика

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
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Экономика

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Футбол

УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов

По информации СМИ, квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют в конце июля - начале августа, групповые этапы - 20 и 22 октября соответственно.
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В космосе найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра

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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

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ТАСС вчера в 05:10
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Общество

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Каневские зори вчера в 08:22
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Арестован обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен

В отношении молодого человека, который в нецензурной форме высказал мэру Новокузнецка все, что думает об ограничениях, вводящихся из-за коронавируса, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Тайга.инфо вчера в 06:55
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Происшествия

Адвокат Вершинин отправлен под домашний арест до середины июня

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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Общество

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Известия вчера в 14:17
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Общество

У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус

АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 16 апреля в 02:04
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Наука

Учёные завершили разработку тест-систем для определения коронавируса

Российские учёные создали тест-систему на коронавирус. Она позволит выявлять у людей наличие антител к инфекции.
News.ru 02:22
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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