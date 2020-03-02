Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития пересмотрит прогноз на фоне коронавируса

Минэкономразвития пересмотрит сценарные условия прогноза социально-экономического развития с учетом развития ситуации с коронавирусом и до 9 апреля подготовит обновленный прогноз, заявил на заседании комитета по бюджету и налогам министр экономического развития Максим Решетников.
Читать в источнике
Комментировать13
Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38

Подробнее о событии

Вирус маленького роста

Российская газета11:44

МЭР сообщило о превзошедших ожидания последствиях коронавируса

РБК08:59

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Коммерсантъ06:14

Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

Ведомости06:31

Эксперт назвал два вида шоков для российской экономики из-за коронавируса

RT на русском09:53

МЭРТ представит новые сценарии развития экономики России из-за коронавируса

Газета.Ru05:56

Решетников: экономика России выйдет на планируемый цикл, несмотря на коронавирус

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

Tvoe-avto.com 28 февраля в 13:48
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Политика

Экс-командир украинского «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Экс-командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук обнародовал видеозапись, сделанную им на телефон в одном из отделений полиции Греции, куда мужчина был задержан сотрудниками греческих спецслужб вместе с беременной супругой и сыном.
Московский Комсомолец вчера в 17:08
Игры

Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC

Игру можно будет приобрести в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store. Сегодня был дан старт предзаказу PC-версии Death Stranding.
Красная весна 12:58
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Хоккей

КХЛ утвердила новый потолок и «пол» зарплат в лиге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новый потолок и "пол" зарплат в лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 13:11
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек

Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:39
Игры

Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru 01:57
Авто

Peugeot 208 стал европейским автомобилем года

Хетчбэк Peugeot 208 получил международную награду "Европейский автомобиль года".
Народные новости 13:01
Политика

Президент Черногории обвинил Россию и Сербию в попытке госпереворота

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербию и Россию в содействии масштабным протестам против закона о свободе вероисповедания, который может стать основанием для изъятия святынь Сербской православной церкви (СПЦ) в пользу государства.
Новый День 05:49
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Вести.Ru 06:25
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Происшествия

В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате

Российская газета 10:35
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 29 февраля в 00:26
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
ТАСС 13:42
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Политика

Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
BFM.ru 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное