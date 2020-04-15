Экономика
Rambler News ServiceГлава Минэкономразвития проверил выдачу беспроцентных кредитов бизнесу
Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников лично проверил, как банками реализуется выдача кредитов бизнесу под 0% на выплаты зарплат. Об этом он рассказал в своем Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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