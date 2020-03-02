Экономика
BFM.ruГлава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику
Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Общество
Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 150
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 150.
Культура
НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии в районе Голанских высот, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Армия и оружие
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС.
Экономика
Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес
Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
Культура
Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась
Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Политика
В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России
Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране.
Политика
В Эстонии предложили сделать праздником отмену протоколов Молотова-Риббентропа
В Эстонии предложили сделать государственным праздником день отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.
Армия и оружие
Эрдоган летит в Москву под дождем турецких дронов и слез матерей
Турция официально объявила о военном походе «Весенний щит» на сирийскую армию (САА), ведущую контртеррористическую операцию под названием «Идлибский рассвет».
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу из-за высказывания Осиашвили
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ
Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
Армия и оружие
Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Здоровье
В Крыму 50 человек проверяют на коронавирус
Накануне из Севастопольской больницы сбежала женщина, у которой проверяли наличие коронавирусной инфекции после возвращения из КНР.
Авто
Обновленный Volkswagen Passat представлен в России
Компания Volkswagen официально представила обновленный седан Volkswagen Passat для российского рынка.
Общество
Reuters: 80 тыс. уйгуров вывезены из своего региона властями КНР
В докладе австралийского института, в котором приводятся правительственные документы и сообщения местных СМИ, говорится о выявленной сети из по меньшей мере 27 заводов в девяти китайских провинциях, куда в период с 2017 по 2019 годы были перемещены 80 тысяч уйгуров из западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Общество