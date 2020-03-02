Экономика

BFM.ruBFM.ruГлава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
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Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
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