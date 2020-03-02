Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.

Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Игры Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.

Экономика ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

Политика Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.

Политика Гончарук прокомментировал новости о своей отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов завил, что не писал заявления о своей отставке.

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Технологии России пообещали «наибольшие мощности» спутникового интернета OneWeb Компания OneWeb, развивающая проект доступного широкополосного доступа в интернет с использованием спутников и сети наземных станций, намерена выделять для России больше мощностей, чем для любой другой страны мира.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.