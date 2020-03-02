Экономика
BFM.ruГлава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику
Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Происшествия
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Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Происшествия
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
Мужчина прилетевший некоторое время назад из Милана, стал первым, заболевшим коронавирусом москвичом.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Общество
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Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
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Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
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Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
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Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Политика
Полиция в Греции убила сирийского беженца
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Политика
Гончарук прокомментировал новости о своей отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов завил, что не писал заявления о своей отставке.
Футбол
Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Технологии
России пообещали «наибольшие мощности» спутникового интернета OneWeb
Компания OneWeb, развивающая проект доступного широкополосного доступа в интернет с использованием спутников и сети наземных станций, намерена выделять для России больше мощностей, чем для любой другой страны мира.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Футбол
Дзюба может пропустить матч с «Ахматом»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, возможно, не сыграет в матче 1/4 финала Олимп Кубка России с «Ахматом».
Армия и оружие
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Политика
В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца марта провести не удастся из-за позиции Киева.