ИзвестияГлава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляции в РоссииИнфляция в России достигла своего пика, однако ожидается, что скоро она пойдет на спад. Об этом 25 марта заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источникеИзвестияМосква 24Интерфакс - РоссияПРАЙМОбщественная служба новостейPravda.RuВести.RuПарламентская газетаRT на русскомФАНPiter.tvРосбалтЭкономика сегодняПодробнее о событииРешетников заявил, что годовая инфляция в РФ прошла пик и начала снижатьсяИнтерфакс07:37Решетников заявил о начале процесса замедления инфляции в РоссииВедомости08:14Глава Минэкономразвития дал оптимистичный прогноз по инфляцииРоссийская газета08:10Инфляция в РФ по итогам года может уложиться в 4% - РешетниковФинмаркет07:46В Минэкономразвития прокомментировали уровень инфляции в РоссииRT на русском08:30Инфляция в России по итогам декабря может выйти на целевой уровень в 4%ТАСС08:01Минэкономики дало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 годаПРАЙМ07:39Показать ещёОценить19КомментироватьПоделиться