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Глава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляции в России

Инфляция в России достигла своего пика, однако ожидается, что скоро она пойдет на спад. Об этом 25 марта заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источнике
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Решетников заявил, что годовая инфляция в РФ прошла пик и начала снижаться

Интерфакс07:37

Решетников заявил о начале процесса замедления инфляции в России

Ведомости08:14

Глава Минэкономразвития дал оптимистичный прогноз по инфляции

Российская газета08:10

Инфляция в РФ по итогам года может уложиться в 4% - Решетников

Финмаркет07:46

В Минэкономразвития прокомментировали уровень инфляции в России

RT на русском08:30

Инфляция в России по итогам декабря может выйти на целевой уровень в 4%

ТАСС08:01

Минэкономики дало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года

ПРАЙМ07:39
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Кравчук не видит смысла обсуждать дату встречи в «нормандском формате»

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров "нормандский четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости11:52