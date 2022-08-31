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Глава Минэнерго Болгарии выразил надежду на возобновление поставок российского газа

Болгария ведет переговоры с российским "Газпромом" по вопросу возобновления поставок топлива и рассчитывает на успех.
Газета.Ru
Известно, что в конце апреля «Газпром» приостановил поставки топлива в Болгарию.
Экономика сегодня
Одно из условий Болгарии - возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.
РИА Новости
26 августа Розен Христов говорил, что правительство отправило «Газпрому» запрос с предложением возобновить переговоры о поставках газа.
Коммерсантъ

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Глава Минэнерго Болгарии выразил надежду на возобновление поставок российского газа
Газета.Ru15:55
Глава Минэнерго Болгарии надеется на успех в переговорах с «Газпромом»
ТАСС12:08
Глава Минэнерго Болгарии Христов выразил надежду на положительные переговоры с «Газпромом»
Lenta.ru14:23
Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о поставках газа
Национальная служба новостей14:01
Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
RT на русском13:34
Министр энергетики: Болгария ведет переговоры с «Газпромом» и надеется на положительный исход
ПРАЙМ13:31
Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
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