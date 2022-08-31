В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия может принять симметричные или ассиметричные меры в ответ на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об облегченном визовом режиме.
Соединенные Штаты считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.
На совещании с правительством Новак рассказал о причинах, сдерживающих темпы газификации, и глава государства согласился с ним, отметив, что такие факторы, как стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно тормозят развитие этого процесса.