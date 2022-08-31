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Глава Минэнерго Болгарии выразил надежду на возобновление поставок российского газа

Болгария ведет переговоры с российским "Газпромом" по вопросу возобновления поставок топлива и рассчитывает на успех.
Газета.Ru
Известно, что в конце апреля «Газпром» приостановил поставки топлива в Болгарию.
Экономика сегодня
На прошлой неделе глава минэнерго заявлял, что правительство Болгарии направило российской стороне уведомление о готовности начать переговоры.
РИА Новости
Одно из условий Болгарии - возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.
РИА Новости

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Глава Минэнерго Болгарии выразил надежду на возобновление поставок российского газа
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Глава Минэнерго Болгарии надеется на успех в переговорах с «Газпромом»
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