Государства G7 («большая семерка», США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония), в свою очередь, обещали не допустить победы России на Украине и обеспечить этой стране процветающее будущее.
Телеведущая Татьяна Лазарева*(включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) в беседе с корреспондентами издания CT News поделилась воспоминаниями о покойном президенте СССР Михаиле Горбачеве.
Применение на Украине иранских беспилотников не представляет серьезной угрозы для украинских войск, так как Киев имеет в своем распоряжении современные средства борьбы с ними, сообщают американские информационные ресурсы.