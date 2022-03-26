REGNUMГлава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефтьВысокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum.РИА НовостиВ Дохе до начала конфликта на Украине планировали, что к 2027 году смогут отправлять в Европу 60 млн тонн СПГ в год.ПрофильСтрана также обладает крупными запасами нефти.ПрофильВ феврале с аналогичным заявлением по поводу цен на нефть выступил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.ПрофильЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRB НовостиИА Красная ВеснаПрофильПодробнее о событииВ Катаре назвали причину роста мировых цен на нефтьПрофиль11:25Министерство энергетики Катара объяснило высокие цены на нефтьИА Красная Весна11:18Минэнерго Катара: высокие цены на нефть вызваны отсутствием инвестиций в нефтяной секторПРАЙМ09:47Катар назвал причину высоких цен на нефтьОбщественная служба новостей10:45Катар объяснил высокие цены на нефтьRB Новости10:31Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефтьREGNUM10:54Показать ещёОценить16Поделиться