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Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть

Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum.
РИА Новости
В Дохе до начала конфликта на Украине планировали, что к 2027 году смогут отправлять в Европу 60 млн тонн СПГ в год.
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Страна также обладает крупными запасами нефти.
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В феврале с аналогичным заявлением по поводу цен на нефть выступил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
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В Катаре назвали причину роста мировых цен на нефть
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