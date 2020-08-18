Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
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Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Министр энергетики Новак заразился коронавирусом
Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал министру выздоровления.
Интерфакс01:38
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