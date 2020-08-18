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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал министру выздоровления.
Интерфакс01:38
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Коммерсантъ02:00
Известия

В Минэнерго рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Новака

Известия03:21
ТАСС

Александр Новак заразился коронавирусом

ТАСС02:06
RT на русском

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен COVID-19

RT на русском05:32
РИА Новости

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

РИА Новости01:54
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Интерфакс01:38
РБК

В Минэнерго сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Новака

РБК02:29

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра

Главная «драматургия» разворачивается сейчас на улицах и площадях городов Белоруссии, заявил художественный руководитель российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступивший в поддержку уволенного накануне директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко.
РБК09:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Вышел тизер фильма «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

Актеры, исполняющие роли остальных членов почтенного семейства, тоже достойны внимания: в хладнокровного Шерлока перевоплотился Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Майкрофтом стал Сэм Клафлин («С любовью, Рози»), а их матерью Эудорией – Хелена Бонем Картер.
Киноафиша России02:51
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Пушков заявил, что Лукашенко стоит усилить информационную поддержку

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит усилить информационную поддержку.
Народные новостивчера в 02:14
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