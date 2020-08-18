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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал министру выздоровления.
Интерфакс01:38
Подробнее о событии
Известия

В Минэнерго рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Новака

Известия03:21
ТАСС

Александр Новак заразился коронавирусом

ТАСС02:06
РБК

В Минэнерго сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Новака

РБК02:29
РИА Новости

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

РИА Новости01:54
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Интерфакс01:38
Коммерсантъ

Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Коммерсантъ02:00
RT на русском

Новак переносит коронавирус бессимптомно

RT на русском02:25

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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