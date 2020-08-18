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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал министру выздоровления.
Интерфакс01:38
Подробнее о событии
ТАСС

Александр Новак заразился коронавирусом

ТАСС02:06
Коммерсантъ

Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Коммерсантъ02:00
РБК

В Минэнерго заявили об отсутствии симптомов коронавируса у Новака

РБК02:29
Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Интерфакс01:38
Известия

Глава Минэнерго Новак заболел COVID-19

Известия01:36
РИА Новости

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом

РИА Новости01:54
RT на русском

Новак переносит коронавирус бессимптомно

RT на русском02:25

Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

Наибольший вклад в рост рынка в абсолютном выражении, как свидетельствует исследование «Эксперт РА», внесли средства физических лиц в индивидуальном ДУ (+124 млрд руб.), средства военной ипотеки (+103 млрд), а также вложения в ПИФы (+93 млрд).
Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы
Ведомости17:11

В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений

2 августа помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США рассчитывают подписать соглашение с Россией, ограничивающее все ядерное вооружение.
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По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
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Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

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Новые автомобили01:06
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