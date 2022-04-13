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Глава Минэнерго России допустил подорожание нефти до $150 в случае эмбарго

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель в случае запрета на поставки из России, считает министр энергетики России Николай Шульгинов.
Коммерсантъ
«Наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — рассказал министр.
РБК
В марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка.
Lenta.ru
В марте добыча российской нефти держалась на уровне 10,1 млн баррелей в сутки.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на нефть
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