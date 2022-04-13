«Наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — рассказал министр.
"Просадка" российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
"В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", — сказал представитель ведомства на брифинге.
"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении.
«Группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными силами в мае 2021 года под контроль части территории Армении в Сюникской области на юге страны.