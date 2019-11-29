Энергетика

РБКРБКГлава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.
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Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Serviceвчера в 07:35
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Энергетика

Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа.
Российская газета 29 ноября в 10:11
Музыка

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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек

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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
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В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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В МИД Украины ответили на заявление Володина о распаде страны

В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.
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Масштабные киберучения НАТО стартуют в Эстонии

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