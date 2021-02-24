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Бел.Ру
Бел.Ру

Глава Минэнерго Шульгинов опроверг данные о росте тарифов на энергию из-за утильсбора

Недавно несколько изданий написали, что утилизационный сбор поднимет себестоимость добычи угля и увеличит тарифы на теплоснабжение и электроэнергию. Шульгинов заявил, что эти тарифы устанавливаются региональными администрациями, после чего утверждаются правительством.В источнике
С чего всё началось

Вышли на цену: тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг (есть в распоряжении «Известий»).
Известия23 февраля в 16:01
Официальный комментарий
Министр энергетики России Николай Шульгинов
Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительностиТАСС24 февраля в 03:16
Подробнее о событии

В Минэнерго опровергли влияние утильсбора на технику для угледобычи на энерготарифы

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Главные новости к утру 24 февраля

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