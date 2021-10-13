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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что РФ готова к десинхронизации энергосистемы Украины

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем.
Lenta.ru
Шульгинов добавил, что если Украина, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то Россия готова помочь ей.
РЕН ТВ
"Все будет зависеть от коммерческих условий", — подчеркнул Шульгинов.
РИА Новости
Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии (уже действует запрет на импорт электроэнергии) и переключиться на поставки из стран Евросоюза.
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