Lenta.ruГлава Минэнерго Шульгинов заявил, что РФ готова к десинхронизации энергосистемы УкраиныРоссия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем.Lenta.ruШульгинов добавил, что если Украина, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то Россия готова помочь ей.РЕН ТВ"Все будет зависеть от коммерческих условий", — подчеркнул Шульгинов.РИА НовостиУкраина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии (уже действует запрет на импорт электроэнергии) и переключиться на поставки из стран Евросоюза.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнДума ТВDaily MoscowАктуальные НовостиИА Красная ВеснаПятый каналRuposters.ruНовостной фронтПрофильРЕН ТВOilCapital.ruREGNUMГлагоLРоссийская газетаГазета.RuLife.ruКомсомольская правдаФАНВечерняя МоскваДума ТВThe Moscow PostПодробнее о событииМинэнерго заявило, что запрет Украиной импорта электроэнергии никак не повлияет на РоссиюТАСС06:30Глава Минэнерго Шульгинов: Россия готова к десинхронизации энергосистемы УкраиныРИА Новости03:50Минэнерго: Россия готова отключиться от энергосистемы УкраиныРоссийская газета05:03Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что РФ готова к десинхронизации энергосистемы УкраиныLenta.ru04:58Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы УкраиныВзгляд.ру04:33Минэнерго РФ заявило о готовности к поставкам электроэнергии на УкраинуИзвестия05:41Шульгинов: российская энергосистема готова к десинхронизации энергосистемы УкраиныПРАЙМ03:46Показать ещёОценить229Поделиться