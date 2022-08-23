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Глава Минэнерго Саудовской Аравии: рынок нефти находится в состоянии шизофрении

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд считает, что «бумажный и физический рынки» нефти становятся все более разобщенными.
Коммерсантъ
Мировой рынок нефти находится в состоянии шизофрении.
Российская газета
Крупнейшие производители нефти, входящие в сделку ОПЕК+, в августе решили увеличить добычу в сентябре лишь на 100 тыс. баррелей в cутки.
Коммерсантъ
На критическое состояние рынка нефти повлияли эмбарго и санкции.
Народные новости

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Министр энергетики Саудовской Аравии: нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении
Lenta.ru21:31
Глава Минэнерго Саудовской Аравии: рынок нефти находится в состоянии шизофрении
Коммерсантъ21:21
Саудовская Аравия: Рынок нефти в состоянии шизофрении
Новый Деньвчера в 15:45
Глава саудовского Минэнерго: мировой рынок нефти находится в состоянии шизофрении
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Принц Саудовской Аравии назвал состояние рынка нефти шизофреническим
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