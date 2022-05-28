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Глава Минэнерго Турции: газ с черноморских месторождений поступит потребителям в 2023 году

Работы по добыче и доставке природного газа с черноморских месторождений Турции идут по графику, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез.
Коммерсантъ
Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах".
РИА Новости
Планируется получить 540 млрд кубометров газа.
Рамблер
В разработку месторождения Турция намерена инвестировать около $10 млрд.
ТАСС

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