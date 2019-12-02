Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал условие для отказа Киева от исков к российскому "Газпрому" по транзиту и поставкам газа, передает РИА Новости. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Глава Минэнерго Украины назвал условие для отмены исков к «Газпрому»

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