Глава Минэнерго Украины призвал возобновить прямой экспорт газа из России
Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления. Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями.В источнике
С чего всё началось
После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook
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