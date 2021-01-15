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Евразия Daily
Евразия Daily

Глава Минэнерго Украины призвал возобновить прямой экспорт газа из России

Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления. Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями.В источнике
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С чего всё началось
После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook
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WhatsApp отложил обновление пользовательского соглашения из-за критики

Менло-Парк, США, 15 января 2021, 23:57 — REGNUM Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приняло решение отложить на четыре месяца введение нового пользовательского соглашения, вызвавшего критику со стороны пользователей.
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