Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления. Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями.

С чего всё началось После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook Евразия Daily вчера в 04:16