Общество
REGNUMУкраина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»
На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Армия и оружие
Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море
Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии
По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
Футбол
Неймар не отказывался продлевать контракт с «ПСЖ»
Общество
Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также РСПП, фонда управления "Сколково", фонда поддержки 57-й школы в Москве.
Футбол
Ростовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Армия и оружие
Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией
Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Здоровье
В Китае подтвердили третий случай заболевания легочной чумой
Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания человеком легочной чумой.
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Футбол
Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче
Экономика
Центр ядерной медицины создают в Дагестане
В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.