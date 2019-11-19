Общество

REGNUMREGNUMУкраина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»

На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Украина заявила о наличии достаточного количества газа и угля для отопительного сезона

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«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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В России выросло число просрочек по кредитам

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Известия вчера в 17:54
Армия и оружие

Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
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Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
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Неймар не отказывался продлевать контракт с «ПСЖ»

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Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
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Общество

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МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
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Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

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Российская газета 00:00
Армия и оружие

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
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На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
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Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
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Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания человеком легочной чумой.
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Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

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Центр ядерной медицины создают в Дагестане

В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
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США на 98,8 процента заменили все турецкое в F-35

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