Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

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