Общество
Московский КомсомолецГлава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа
Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Игры
Официально: Valve выпустит новую игру в легендарной серии Half-Life
По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части.
Шоу-бизнес
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Здоровье
Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака
Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Стали известны самые популярные желания детей из писем Деду Морозу
Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
Происшествия
В МГИМО считают преувеличенной информацию об избиении учащегося
Информация о конфликте в МГИМО не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, передаёт 19 ноября агентство «Москва».
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии
Три образовательных учреждения (школа № 15 в Орске, школа № 5 в Соль-Илецке и школа № 2 в Ясном) из-за вспышек заболевания уже закрыты на карантин.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,89 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 70,78 рубля.
Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.