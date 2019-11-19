Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
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Не замерзнем: Украина оценила шансы на зиму без российского газа

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Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:21
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей автоледи

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СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
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Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».
Свободная Пресса 00:49
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В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
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В Самарской области ОРВИ и гриппом болеют 8660 человек

Специалисты призывают всех граждан пройти вакцинацию от гриппа. Это можно сделать в ближайшей поликлинике.
ТРК Губерния 03:17
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
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На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего

По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
Газета.Ru 03:05
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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Общество

Туман в Москве рассеется около полудня

Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

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Известия вчера в 18:39
Общество

Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
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Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia

Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
News.ru 02:31
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Вести.Ru вчера в 05:51
Происшествия

ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Технологии

Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря

Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
Вести.Хайтек 00:19
Происшествия

В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки

Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
Петербургский дневник вчера в 23:19
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Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

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Финансы

Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет

Центральный банк России установил официальные курсы валют на вторник, 19 ноября.
Комсомольская правда вчера в 05:21
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Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
РБК 00:00
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости 03:28
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 17 ноября в 07:52
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
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