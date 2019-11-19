Общество
Московский КомсомолецГлава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа
Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
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Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».
Авто
В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Здоровье
В Самарской области ОРВИ и гриппом болеют 8660 человек
Специалисты призывают всех граждан пройти вакцинацию от гриппа. Это можно сделать в ближайшей поликлинике.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Политика
На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего
По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Общество
Туман в Москве рассеется около полудня
Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО
Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова
В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Технологии
Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря
Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
Происшествия
В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки
Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
Футбол
Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»
Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Финансы
Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет
Центральный банк России установил официальные курсы валют на вторник, 19 ноября.
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли
Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".