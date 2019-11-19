Общество
Газета.RuНа Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона
Оржель отметил, что на складах теплоэлектростанций и в подземных хранилищах страны содержится достаточное количество угля и газа, чтобы преодолеть зиму даже в случае прекращения транзита с 1 января 2020 года.
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
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Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Армия и оружие
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
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В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Европейский суд вынесет решение о новой судебной системе Польши
Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не могут быть обжалованы, 19 ноября должна вынести решение о законности нового способа формирования дисциплинарной палаты верховного суда (ВС) Польши.
Политика
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
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Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
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Ученые объяснили причину роста живота с возрастом
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Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе
Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
Политика
«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите
В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа.
Происшествия
В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже
Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
Финансы
Направление движения рубля зависит от Минфина РФ
Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
Общество
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В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
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Шоу-бизнес
Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler
Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции
Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.