Общество

Газета.RuГазета.RuНа Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Оржель отметил, что на складах теплоэлектростанций и в подземных хранилищах страны содержится достаточное количество угля и газа, чтобы преодолеть зиму даже в случае прекращения транзита с 1 января 2020 года.
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Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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