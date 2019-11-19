Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
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Украина заявила о наличии достаточного количества газа и угля для отопительного сезона

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На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

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На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Газета.Ruвчера в 19:02

Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

Известиявчера в 17:33

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:21
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Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции

Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
News.ru вчера в 21:00
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости вчера в 16:50
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 17 ноября в 18:50
Общество

Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»

В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
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Политика

Задержанные катера и буксир отдали Украине

Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Телеканал 360° вчера в 05:25
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» с Еврокомиссией

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта, который истекает в конце 2019 года, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:07
Гаджеты

Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro

На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Технологии

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК вчера в 16:00
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Теннис

Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU вчера в 14:41
Шоу-бизнес

В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован актер Юрий Соломин

В настоящее время актер находится под надзором врачей. "Состояние Соломина сейчас тяжелое", - уточнили в медучреждении.
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

REGNUM вчера в 22:42
Происшествия

В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже

Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
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Кино

Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Кинокомпания Disney объявила даты выхода новых фильмов в рамках киновселенной Marvel.
Газета.Ru 00:35
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Политика

В Евросоюзе отреагировали на заявление США по израильским поселениям

Позиция ЕС в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана неизменна.
REGNUM вчера в 18:03
Общество

В Венеции после пика наводнения уровень воды начал спадать

С понедельника по среду ожидается максимальный уровень воды до 100-110 см. Напомним, в эти дни в Венеции произошло рекордное за почти полвека повышение уровня воды.
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Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
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Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Космос

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

«Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.
3DNews вчера в 14:12
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
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