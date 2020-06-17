Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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Новак рассказал об устраивающей Россию цене на нефть

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Комсомольская правда11:49
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Кино

Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon

NewInform 09:24
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Происшествия

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Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
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Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала «Боевая монахиня».
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
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Известия 14:01
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США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Общество

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В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева

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Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
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