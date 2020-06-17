Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

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