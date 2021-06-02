Со счета экс-депутата Шашурина пропали $180 млн

"Накануне в полицию поступило заявление о том, что бывший депутат Сергей Шашурин обратился в банк, где на его имя открыт счет, однако, в банке ему сообщили, что такого счета и денег в размере $180 млн нет", - сказал собеседник агентства.