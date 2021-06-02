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Глава Минэнерго не верит в рост цен на нефть до $100 за баррель

Цена на нефть в ближайшие три года вряд ли достигнет отметки $100 за баррель, считает глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Он прогнозирует цену $50–60 за баррель.В источнике
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С чего всё началось

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть

Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель.
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