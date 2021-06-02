Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель.

РИА Новости 01:49