Глава Минэнерго не верит в рост цен на нефть до $100 за баррель
Цена на нефть в ближайшие три года вряд ли достигнет отметки $100 за баррель, считает глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Он прогнозирует цену $50–60 за баррель.В источнике
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Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть
Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель.
РИА Новости01:49
Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до 100 долларов
Национальная служба новостей02:26