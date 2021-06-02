Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Глава Минэнерго не верит в рост цен на нефть до $100 за баррель

Цена на нефть в ближайшие три года вряд ли достигнет отметки $100 за баррель, считает глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Он прогнозирует цену $50–60 за баррель.В источнике
Национальная служба новостей
Москва 24
ТВ Центр
Центральная Служба Новостей
Профиль
Аргументы и Факты
РИА Новости
News.ru

С чего всё началось

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть

Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель.
РИА Новости01:49

Подробнее о событии

Глава Минэнерго оценил вероятность подорожания нефти до 100 долларов за баррель

Телеканал 360°02:32

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть

РИА Новости01:49

Глава Минэнерго не верит в рост цен на нефть до $100 за баррель

Коммерсантъ02:18

Глава Минэнерго оценил рост цен на нефть

Москва 2402:12

Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до 100 долларов

Национальная служба новостей02:26

Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до $100

RT на русском01:28

Окно для лишней нефти

Известия17:01
Интересное

Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Сборная России разгромила команду Белоруссии (6:0) и стала победителем группы А. В четвертьфинале мирового первенства команда Валерия Брагина встретится с Канадой, прошедшей в эту стадию благодаря победе Германии над Латвией в основное время.
Матч ТВвчера в 15:31

Глава Минэнерго прокомментировал призывы в ЕС к отказу от «Арктик СПГ 2»

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ 2", подчеркнув, что легко отказываться от российского газа летом.
РИА Новости01:35

Астероид размером с супернебоскреб приблизится к Земле 1 июня

Отмечается, что астероид пролетит рядом с Землёй на расстоянии 7,24 млн километров, что примерно в 19 раз превышает дистанцию между нашей планетой и Луной, со скоростью около 18 километров в секунду.
Мойка7831 мая в 13:41