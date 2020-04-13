Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава Минэнерго объяснил запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

Запрет на ввоз дешевого бензина в Россию предлагается как антикризисная мера на шесть месяцев. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС12 апреля в 11:36

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Минэнерго разъяснило слова Новака о запрете импорта дешёвого бензина

News.ruвчера в 14:36

Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ru12 апреля в 23:30

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС12 апреля в 11:36

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известия12 апреля в 20:39

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12 апреля в 12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12 апреля в 12:11

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новости12 апреля в 19:41
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

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Политика

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Транспорт

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Политика

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Общество

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Политика

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Здоровье

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По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
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Энергетика

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При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
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Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму принадлежат иностранцам

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В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
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«Русские грузины» Леонида Парфенова вышли на YouTube

Премьера документального фильма "Русские грузины" Леонида Парфенова состоялась на YouTube 13 апреля 2020 года.
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
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Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
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Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК).
Lenta.ru 04:06
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Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
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В Белгородской области скончался второй пациент с COVID-19

Белгород, 14 апреля 2020, 21:42 — REGNUM В Белгородской области 14 апреля скончался пациент, заражённый коронавирсной инфекцией, сообщил портал Fonar.tv со ссылкой на правительство региона.
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

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