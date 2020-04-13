Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Запрет на ввоз дешевого бензина в Россию предлагается как антикризисная мера на шесть месяцев. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Глава Минэнерго объяснил запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

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