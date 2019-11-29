Энергетика

РБКРБКГлава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.
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с чего всё началось

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости10:43

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Lenta.ru12:33

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

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