Энергетика
РБКГлава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.РИА Новости10:43
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