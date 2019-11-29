Энергетика

РБКРБКГлава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.
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Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru12:33

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

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Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 миллиардов долларов в виде поставок газа

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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

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В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском14:35

Новак прокомментировал идею Украины отдать долг газом

РИА Новости10:43
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Медведев поручил создать в России энциклопедический портал

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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Миллиардер Дерипаска лишился кипрского «золотого паспорта»

Напомним, в начале ноября стало известно, что власти Кипра после критики со стороны Еврокомиссии объявили о начале отзыва гражданства у 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» в обмен на крупные инвестиции в экономику острова. которые получили паспорта в обмен на инвестиции.
Первое антикоррупционное СМИ 27 ноября в 03:42
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На Вологодчине увеличили финансирование инсулина на 129 миллионов

На следующий год финансирование инсулина увеличится на 129 миллионов.
КП - Вологда 04:38
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Недвижимость

Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов

Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Московская перспектива вчера в 07:39
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Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Газета.Ru 16:00
Политика

Исландия позвала Путина на саммит Арктического совета

Исландия планирует провести в 2020 году саммит Арктического совета, куда уже позвала российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru 19:36
Авто

Первые российские электрокары получили бюджетный ценник

АвтоВзгляд вчера в 07:42
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Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря

С декабря россиян ждет ряд нововведений.
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

RT на русском 15:49
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России

Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.
RT на русском вчера в 11:40
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня вчера в 04:34
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ вчера в 04:52
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Роза Сябитова разделась ради фотосессии

Розу Сябитову жестко раскритиковали за вызывающее фото.
StarHit.ru 07:00
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Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль вчера в 07:44
Политика

Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Известия 18:52
Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
РБК вчера в 02:31
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В Гааге на прохожих напали с ножом, есть пострадавшие

29 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
Телеканал RTVI 14:52
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК 27 ноября в 23:00
Шоу-бизнес

Пугачева назвала «стыдную правду» об отношении к зрителям и сцене

По словам певицы, отдача и любовь от поклонников стоят дорогого. 2 ноября Пугачева выступила с сольным концертом в Минске.
РБК 20:20
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
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Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона

Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым вручил школьник из Иркутска, десятиклассник, Вячеслав Дорошенко.
РБК 18:59
Наука

Ученые: рыба-клоун находится под угрозой исчезновения

Gazeta.SPb 18:31
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
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