Энергетика
РБКГлава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.
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Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
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Ученые: рыба-клоун находится под угрозой исчезновения
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