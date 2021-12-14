Как писал «Ъ», в августе глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м. газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».
Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что введение QR-кодов на транспорте в ближайшее время окажется сложным в реализации и создаст много проблем для граждан на фоне новогодних праздников.
Защитника "Вегаса" смущает вероятность оказаться на изоляции более чем на месяц Защитник Вегас Голден Найтс Алекс Пьетранжело сомневается в том, что сыграет за сборную Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев ранее сообщил РБК, что наиболее частными симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти.