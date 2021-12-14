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Глава Минэнерго сообщил о второй заявке на экспорт газа по трубам «Газпрома»

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Еще одна компания помимо «Роснефти» заявила о желании экспортировать из России природный газ в экспортные газопроводы «Газпрома», сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Коммерсантъ
"Обращения-то были, было одно еще обращение. Но надо же сначала на эксперименте научиться, еще и нормативку подготовить, документацию сформулировать, требования к агентским договорам", - добавил он.
Finam.Ru
На данный момент поставлять российский природный газ по газопроводам может только "Газпром", проводится поэтапная либерализация экспорта СПГ.
Интерфакс
Как писал «Ъ», в августе глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м. газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».
Коммерсантъ

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