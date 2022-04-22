Будьте в Плюсе

Глава Минфина Белоруссии не считает проблемой возможный технический дефолт страны

Белоруссия не считает, что вероятное объявление кредиторами Запада технического дефолта станет проблемой, заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов.
Газета.Ru
"Например, наши китайские коллеги все равно будут получать от нас платежи", - заверил министр финансов Белоруссии.
ТАСС
"Теперь будет дефолт или нет, не сильно что-то поменяется", - считает он.
ТАСС
Белоруссия, как и Россия, никогда не заявляла, что не может платить по долгам, подчеркнул Селиверстов.
ТАСС

Подробнее о событии

Министр финансов Селиверстов не считает проблемой возможный технический дефолт Белоруссии
Lenta.ru18:55
Глава Минфина Белоруссии не считает проблемой возможный технический дефолт страны
ТАССвчера в 16:49
Самое цитируемое
Глава белорусского Минфина не увидел причин бояться технического дефолта
Интерфакс19:18
Минфин Белоруссии оценил возможное объявление Западом технического дефолта
ФАН19:13
Минфин Белоруссии: Минск не беспокоится о возможном объявлении дефолта
Экономика сегодня21:56
Глава Минфина Белоруссии высказался о возможности объявления Западом дефолта страны
RT на русском17:02
Минфин Белоруссии: технический дефолт – не проблема
Московский Комсомолецвчера в 16:45

Интересное

Рогозин: Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия

Третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны.
Российская газета06:02

ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.
РБК02:00

МО РФ: США готовят провокации для обвинения РФ в применении тактического ядерного оружия

"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.
ТАСС04:17

Bloomberg: США и ЕС обсуждают шаги по снижению доходов России от поставок нефти в Европу

Американские и европейские чиновники обсуждают ограничения на импорт нефти из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru05:09

В Томской области две 16-летние девочки погибли из-за пьяного полицейского за рулем

По информации полиции, в субботу, 23 апреля, около 4:30 по местному времени в дежурную часть доложили, что в селе Мельниково в Шегарском районе на обочине дороги нашли тела двух 16-летних девушек, погибших в результате ДТП.
Lenta.ru06:22

Верховный суд Южной Осетии отменил решение о проведении президентских выборов 28 апреля

В жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что дата 28 апреля противоречит законодательству, так как нарушаются избирательные права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.
РИА Новости07:17

Минобороны РФ сообщило о ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине на 23 апреля

Генерал-майор Игорь Конашенков, являющийся официальным представителем Минобороны РФ, сделал несколько заявлений.
NVL07:17

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой

Церемония схождения благодатного огня, которая состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, попала на видео.
Lenta.ru07:43

Леонков проинформировал о причинах большого числа дезертиров в ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал данные о большом количестве дезертировавших военных ВСУ.
ГЛАС.RU01:12

В КПРФ рассказали о трех кандидатах, которые могут занять место депутата Рашкина в Госдуме

В КПРФ рассказали о трех возможных претендентах на пост депутата Госдумы Валерия Рашкина в случае, если его лишат полномочий после вступления в силу приговора по делу о незаконной охоте.
Lenta.ru07:49