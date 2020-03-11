Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать289

Подробнее о событии

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Кино

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

Актуальные Новости вчера в 04:43
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
Вечерний курьер 08:16
Происшествия

Контролер в московском метро впала в кому из-за толкнувшего ее пассажира

Lenta.ru 10:46
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Политика

Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Сибдепо вчера в 09:28
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Известия 10:58
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Политика

Демократы задумали вывести Сандерса из президентской гонки

Еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Lenta.ru 08:21
Технологии

NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs

Согласно публикации, Microsoft готовила эту операцию восемь лет и координировала ее с коллегами из 35 стран, убедив их, что Necurs совершает преступления в их сегменте интернета.
ТАСС вчера в 21:18
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Политика

ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.
Время Пресс 06:42
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 00:34
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
ИА Городские вести. Волгоград 05:35
Общество

В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
РИА Новости 08:52
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Коммерсантъ 08:41
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

Футболисты итальянской "Ромы" не смогли вылететь в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против местной "Севильи".
Интерфакс-Спорт 09:17
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Военное дело 08:38
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском 10:24
Политика

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
РИА Новости 10:20
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное