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Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не расплачиваться за поставки газа из России рублями.
RT на русском
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском
Путин поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты.
ТАСС
Минфин и ЦБ должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.
ТАСС

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Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях
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Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями
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