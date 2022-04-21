Будьте в Плюсе

Глава Минфина ФРГ Линднер вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что компании не должны вести расчеты в рублях за поставки российских энергоносителей.
ТАСС
Линднер отметил, что частные предприятия должны соблюдать условия контрактов и оплачивать поставки в долларах и евро.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава Минфина ФРГ Линднер вновь заявил, что фирмы не должны платить за газ в рублях
Общественная служба новостей22:23
Глава Минфина ФРГ: компании не должны платить рублями за российский газ
ФАНвчера в 13:08
Глава Минфина ФРГ заявил, что компании не должны платить за энергоносители из РФ в рублях
ТАССвчера в 11:17
Глава Минфина ФРГ советует немецкому бизнесу не платить за российский газ в рублях
Финмаркетвчера в 11:44
Немецкий минфин позволит компаниям платить за газ в местной валюте
ИА Красная Веснавчера в 11:32
В Минфине ФРГ заявили, что страна не планирует покупать российский газ за рубли
Газета.Ruвчера в 12:51
Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что компании не должны платить за газ из России в рублях
Lenta.ruвчера в 11:14

Интересное

МИД РФ: спецоперация на Украине завершится при устранении угрозы из-за освоения Киева НАТО

По словам представителя ведомства, спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Киева НАТО будут устранены.
Lenta.ru22:10

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.
РБК22:55

Байден 21 апреля выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден в четверг, 21 апреля, выступит с заявлением по ситуации на Украине.
RT на русском21:40

Минобороны России заявило о срыве Украиной гуманитарной операции на «Азовстали»

Эвакуация мирных граждан В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек.
РИА Новости18:00

Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел с преступлениями против русскоязычных

В Берлине расследуют более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости17:08

Reuters узнал о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»

Украина лоббирует среди своих европейских союзников сокращение поставок российского газа по «Северному потоку-1» и замещение их поставками через украинскую ГТС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в энергетической отрасли.
РБК19:47

Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за возможной угрозы от самолета

Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолии на фоне возможной угрозы от военного судна.
Lenta.ru19:05

Kyodo: глава Минфина Японии не покидал встречу G20 во время выступления делегатов России

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне.
Lenta.ru23:00

Газета Bild посоветовала немцам реже ходить в душ и отказаться от использования мыла

Ради избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, пишет газета Bild.
РИА Новости20:52

ВСУ разрушили обстрелами здание частной птицефабрики в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили ракетными обстрелами частную птицефабрику в Токмаке в Запорожье.
Известия23:10