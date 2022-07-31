Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Народной милиции ДНР Ахра Авидзба, более известный как "Абхаз", в интервью порталу "Московский Комсомолец" рассказал, как воюет его подразделение в ходе СВО на Украине.
Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его жена Сабина написала противоречивое письмо о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times.
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар по территории механического техникума имени А. А. Морозова в Харькове, где находился пункт временной дислокации украинского формирования «Кракен».
"Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе", - говорится в сообщении телерадиокомпании.