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Глава Минфина ФРГ предложил прекратить использование газа для производства электроэнергии

Германии следует прекратить расходовать газ на электростанциях, цитирует министра финансов Кристиана Линднера газета Bild am Sonntag.
ФАН
Германии следует отказаться от использования газа в качестве топлива для генерации электричества.
Экономика сегодня
Линдер предложил использовать другие мощности, указав на возможность продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии.
Говорит Москва
Как сообщало ранее агентство DPA, в ряде министерств правительства ФРГ решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов Цельсия, кроме комнат с серверами.
ТАСС

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В ФРГ предложили отказаться от использования газа для выработки электроэнергии
Профиль05:34
Глава Минфина ФРГ Линднер предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии
Газета.Ru08:56
Германия может отказаться от выработки электроэнергии из газа
ФАН06:04
Глава Минфина ФРГ предложил отказаться от газа при производстве электроэнергии
Говорит Москва09:15
Минфин ФРГ предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии
Smotrim.ru05:25
Глава Минфина ФРГ предложил прекратить использование газа для производства электроэнергии
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Министр финансов ФРГ потребовал прекратить сжигать газ на электростанциях
ИА Красная Весна17:16

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