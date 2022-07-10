Московский КомсомолецФранцузский глава Минфина призвал готовиться к полному отключению российского газаНаиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке Евросоюза министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает полное отключение российского газа.Московский КомсомолецФранция получает около 17% потребляемого газа из России.РамблерТакже власти допускают, что некоторым компаниям придется сократить производство ради экономии энергии.РИА Новости"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров.Finam.RuЧитать далееСвернутьРамблерРамблерYakutsk.ruФАНПрофильРЕН ТВProzakupki.infoAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаИзвестияLife.ruКапитал страныПолитическая ЭкспертизаНовостной фронтГазета.RuРосбалтOAnewsiReactorLive24Экономика сегодняЯмал-МедиаИА Красная ВеснаНародные новостиПодробнее о событииМинистр экономики Франции Ле Мэр призвал готовиться к полному отказу от российского газаLenta.ru08:41Власти Франции призвали готовиться к полному прекращению поставок газа из РоссииРИА Новости08:38Reuters: Франция призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из РоссииГазета.Ru05:19Власти Франции призвали ЕС готовиться к полной остановке поставок газа из РоссииФАН06:06Reuters: во Франции призвали готовиться к отключению от российского энергетического экспортаОреанда-Новости05:38Власти Франции призвали ЕС готовиться к полной остановке поставок газа из РФОбщественная служба новостей06:25Министр экономики Франции предупредил о риске нехватки электроэнергииИА Красная Весна05:40Показать ещёОценить218Поделиться