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Французский глава Минфина призвал готовиться к полному отключению российского газа

Наиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке Евросоюза министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает полное отключение российского газа.
Московский Комсомолец
Франция получает около 17% потребляемого газа из России.
Рамблер
Также власти допускают, что некоторым компаниям придется сократить производство ради экономии энергии.
РИА Новости
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров.
Finam.Ru

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