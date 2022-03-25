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Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.
РИА Новости
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском
Позже премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европа не станет оплачивать газ в рублях.
Газета.Ru
Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Finam.Ru

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