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Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.
РИА Новости
В целом германские власти намерены летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа.
Lenta.ru
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском
Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Finam.Ru

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Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях
Ведомости12:06
Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией
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Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями
RT на русском11:34
Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями
ТАСС11:47
Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газ
Lenta.ru11:46
Глава Минфина ФРГ рекомендовал немецким компаниям не платить за поставки российского газа рублями
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Минфин ФРГ рекомендовал не платить за газ российскими рублями
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