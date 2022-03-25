РИА НовостиГлава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с РоссиейГермания не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.РИА НовостиВ целом германские власти намерены летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа.Lenta.ru23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.RT на русскомПутин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Finam.RuЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваОбщественная служба новостейLife.ruАпралНТВЦарьградЦентральная Служба НовостейRT на русскомКапитал страныРусская ПланетаКомсомольская правдаNeva.TodayРамблерИА Красная ВеснаГазета.RuФАНPravda.RuПодробнее о событииМинфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рубляхВедомости12:06Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с РоссиейРИА Новости12:58Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублямиRT на русском11:34Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублямиТАСС11:47Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газLenta.ru11:46Глава Минфина ФРГ рекомендовал немецким компаниям не платить за поставки российского газа рублямиКомсомольская правда11:47Минфин ФРГ рекомендовал не платить за газ российскими рублямиГоворит Москва11:25Показать ещёОценить2,1KПоделиться