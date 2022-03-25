Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов опроса ВЦИОМ. а не в иностранной валюте, 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля, следует из результатов опроса ВЦИОМ.