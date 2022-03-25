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Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.
РИА Новости
23 марта Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа "недружественным странам".
Газета.Ru
Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, условия по оплате за российский газ рублями будут разъяснены по мере общения с каждым покупателем.
Известия
Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями
ТАСС11:47
Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией
РИА Новости12:58
Глава Минфина ФРГ рекомендовал немецким компаниям не платить за поставки российского газа рублями
Комсомольская правда11:47
Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях
Ведомости12:06
Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газ
Lenta.ru11:46
Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями
RT на русском11:34
Минфин ФРГ рекомендовал не платить за газ российскими рублями
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