Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов опроса ВЦИОМ. а не в иностранной валюте, 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Во время выступления перед американскими десантниками, дислоцированными на военную базу в польском Жешуве, президент США Джо Байден заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они "там" окажутся.