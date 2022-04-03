Будьте в Плюсе

Глава Минфина Германии Линднер заявил, что немцы станут беднее из-за событий на Украине

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев.
РИА Новости
"Война на Украине сделает нас всех беднее, например, в свете того, что нам придется больше платить за импорт энергоносителей", - сказал Линднер.
ТАСС
"В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия", - считает Линднер.
РИА Новости
Министры финансов стран Евросоюза также опасаются начала кризиса продовольствия на фоне уже возникшего энергетического кризиса.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава минфина ФРГ Линднер: ситуация на Украине сделает немцев беднее
Телеканал 360°04:23
Глава Минфина Германии Линднер заявил, что немцы станут беднее из-за событий на Украине
РИА Новости04:10
Глава Минфина ФРГ заявил, что ситуация на Украине сделает немцев беднее
ТАСС03:01
Глава минфина ФРГ Линднер: украинский кризис сделает немцев беднее
Газета.Ru03:43
Глава Минфина ФРГ заявил, что ситуация на Украине сделает немцев беднее
Коммерсантъ03:32
Правительство Германии призывает граждан страны готовится к падению доходов
Readovka News03:23
Министр финансов ФРГ Линднер предупредил о снижении благосостояния немцев из-за событий на Украине
ПРАЙМ03:55

Интересное

В московском театре во время концерта певца Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб

В московском театре Российской Армии во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб.
Lenta.ruвчера в 16:31

Вице-премьер Качиньский заявил о готовности Польши к размещению у себя ядерного оружия США

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в беседе с Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие.
РИА Новости03:52

КНБ показал видео задержания шпиона, готовившего покушение на главу Казахстана Токаева

Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал видео задержания агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева.
РИА Новости01:55

Минобороны сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в районе Одессы

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости03:55

КНБ сообщил о задержании шпиона, готовившего покушение на президента Казахстана Токаева

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
РИА Новости01:14

Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Lenta.ru21:43

Кнутов: страны Запада маскируют поставки оружия на Украину под гумконвои

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, страны Запада маскируют поставки оружия на Украину под видом гуманитарных конвоев.
Военное дело01:53

Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило выращивание мака на всей территории страны.
ТАСС03:02

В МИД ответили Чехии на призыв к российским дипломатам предать РФ

Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу в России из-за ситуации на Украине.
URA.Ru20:05

Тренер Фьюри не верит, что Тайсон завершит карьеру после боя с Уайтом

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0) Шугар Хилла Стюард сомневается, что его подопечный завершит карьеру после боя с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).
Спорт-Экспресс31 марта в 09:59