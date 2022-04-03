Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0) Шугар Хилла Стюард сомневается, что его подопечный завершит карьеру после боя с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).