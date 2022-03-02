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Глава Минфина России Силуанов назвал золото идеальной альтернативой скупке долларов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.
DP.RU
Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство.
РИА Новости
По данным пресс-службы
 министерства, сейчас при покупке слитка золота необходимо оплатить НДС в размере 20%.
Ямал-Медиа
Курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, указывает Минфин.
РИА Новости

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Глава Минфина России Силуанов назвал золото идеальной альтернативой скупке долларов
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