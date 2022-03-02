Lenta.ruГлава Минфина России Силуанов назвал золото идеальной альтернативой скупке долларовМинистр финансов России Антон Силуанов заявил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.DP.RUМинфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство.РИА НовостиПо данным пресс-службы министерства, сейчас при покупке слитка золота необходимо оплатить НДС в размере 20%.Ямал-МедиаКурс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, указывает Минфин.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНЭкономика сегодняLive24Актуальные НовостиYakutsk.ruБрянский ворчунНациональная служба новостейГазета.RuОбщественная служба новостейПодробнее о событииГлава Минфина России Силуанов назвал золото идеальной альтернативой скупке долларовLenta.ru04:40Минфин нашел альтернативу скупке долларовURA.Ru03:57Минфин назвал золото альтернативой скупке долларов на фоне нестабильностиNews.ru03:17Силуанов назвал золото альтернативой скупке долларов в условиях санкцийЭкономика сегодня03:26Глава Минфина Силуанов назвал вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларовРИА Новости03:24В Минфине предложили вкладываться в золото вместо скупки долларовМосковский Комсомолец03:18Минфин РФ призвал россиян вкладываться в золотоАБН03:48Показать ещёОценить171Поделиться