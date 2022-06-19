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Глава Минфина США Йеллен признала, что быстро побороть высокую инфляцию не удастся

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию.
Lenta.ru
По словам Йеллен, высокий уровень потребительских расходов в США и состояние рынка труда в стране (где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю) дают определенные основания для оптимизма.
НТВ
Сейчас в США наблюдается неприемлемо высокий уровень инфляции.
Life.ru
В США с конца марта наблюдаются рекордные цены на бензин.
Lenta.ru

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